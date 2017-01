Osteuropa boomt kulinarisch. Polen, Tschechien, die Slowakei und die Ukraine kämpfen alle um eine stärkere Identität hinter Herd und Bar. (MORE) MIXOLOGY ONLINE bleibt eng an diesem Trend und berichtet diesmal von Neuerungen und Speerspitzen der Barkultur im Weltkulturerbe Krakau. Über jahrhundertealtes Kopfsteinpflaster schlitternd, teilt sich Krakau für uns recht zügig in drei unterschiedliche Stadtgebiete auf. Die überaus touristische Altstadt…