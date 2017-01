Winterkräuter, Wintertrüffel, Albacano Cocktail!

Es herrscht Mangel am Feld. Doch der Wintertrüffel hat Saison. Mit der Knolle aus Alba veredelt Kan Zuo einen italienischen Klassiker zum Albacano Cocktail. !–more– Das Ergebnis ist kein sündhaft teurer, aber ein sündhaft schmackhafter Drink. Der Bartender hat selten Ruhe, wenn Flaschen im Regal stehen. Und so war es auch bei der Einladung zum winterlichen Trüffel-Essen in Niederösterrei…

Jetzt kaufen für 0,15 EUR und später zahlen

Albacano

Kan Zuo, 2016 / The Sign Lounge, Wien

Rezept

3 cl Jägermeister Winterkräuter

3 cl Antica Formula, Fat Washed mit Trüffelbutter*

10 cl Soda



*125 Gramm Butter langsam und unter Rühren – am besten über Wasserdampf – schmelzen lassen, rund 15 Gramm schwarzen Trüffel (Piemont oder Perigord) in die Butter hobeln (schöne Trüffelscheiben für die Garnitur beiseite legen). Flüssige Trüffel-Butter in ein Einmachglas füllen und mit gleicher Menge Antica Formula auffüllen. Gut schütteln und für 24 Stunden über Nacht in den Kühlschrank stellen. Fett danach entfernen und Flüssigkeit je einmal durch ein Feinsieb sowie ein Passiertuch filtern. In eine saubere Flasche füllen.

Zubereitung

Likör und Wermut im Rührglas auf Eiswürfeln kaltrühren. Auf große Eiswürfel in den vorgekühlten Tumbler abseihen und mit Soda auffüllen, vorsichtig verrühren.





Glas

Tumbler

Garnitur

dünne Trüffelscheibe