Mit dem Biercocktail B.White setzt das Team um Oliver Ebert im Becketts Kopf die Berliner Weiße gekonnt in Szene. Die Renaissance des Weißbier-Stils aufgreifend, reiht sich der Drink nahtlos ein in das Konzept der Bar zur Verfeinerung der Sinne, die bekannt ist für ihre außergewöhnlichen Variationen vergessener Klassiker.

B.White

Rezept

3,5 cl Old Bardstown 90 Proof



1 cl Waldmeister-Sirup*



1 Barlöffel frisch gepresster Zitronensaft



1 Dash Burlesque Bitters (Bittermens)



fill Marlene Schneeeule Berliner Weiße

Zubereitung

Alle Zutaten bis auf die Berliner Weiße in einem Shaker auf Eischunks gut und kräftig kaltschütteln. Anschließend in ein weites Bierglas, das einer Coupette ähnelt, abseihen und mit dem Bier auffüllen. Mit einem Waldmeisterblatt dekorieren.





*

Frisch angebauten Waldmeister ernten und in Zuckerwasser (Verhältnis 1:1) mit einigen Zitronenscheiben einlegen und ein paar Tage ziehen lassen.



Glas

weites Bierglas

Garnitur

Waldmeisterblatt