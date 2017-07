Ein Long Island Iced Tea? Echt jetzt? Doch, es geht, aber eben nicht so, wie er millionenfach über den Tresen wandert. Sondern als Old Fashioned. Über die aromatischen Möglichkeiten, die ein undankbarer Sauf-Drink in sich bergen kann. Ein Twist ist nicht gleich ein Twist, zeigt uns Max Bergfried aus der Düsseldorfer Bricks Bar heute recht eindrucksvoll.

Das alte Segelschiff

Max Bergfried / Bricks Bar, Düsseldorf, 2017

Rezept

5 cl Barrel-Aged-Spirits*



2,5 cl roter Wermut



1 BL Colasirup**





Zubereitung

Alles Zutaten in ein Rührglas geben und auf Eiswürfeln gründlich kaltrühren. In einen vorgekühltenTumbler auf eine Eiskugel abseihen. Mit einer Limettenzeste aromatisieren, diese aber nicht mit ins Glas geben.





* 1 Flasche Triple Sec, 1 Flasche Schladerer Mirabelle, 1 Flasche Ketel One Vodka, 1 Flasche Calle 23 Reposado, 1 Flasche Tanqueray Gin und 350 ml Cachaça für ca. 3 Monate zusammen in ein kleines Eichenfass geben und reifen lassen.





** 0,2 l Cola, 200 g Zucker, 5 Kardamomkapseln, 5 Kaffeebohnen, Schale von zwei Bio-Limetten, eine Zimtstange und vier Scheiben Ingwer mit 1 BL Granatapfel-Melasse für 10 Minuten köcheln lassen. Durch ein feines Sieb abseihen und anschließend in eine verschließbare Flasche füllen. Gekühlt lagern.

Glas

Tumbler

Garnitur

Cola-Kraut