Serkar Barzani und sein East-West Cocktail: letzterer ist ein ausgebuffter Twist auf einen klassischen Old Fashioned. Dunkler Rum, Pistazie, Kaffee und Orange Bitters mögen dabei nicht wie eine Zusammenstellung klingen, die unbedingt zusammen ins Glas muss. Aber wieder einmal zeigt sich: Ein Cocktail ist die Summe seiner einzelnen Teile.

Jetzt kaufen für 0,15 EUR und später zahlen

East-West

Serkar Barzani / Pearl'z Bar Bochum

Rezept

4,5 cl Havana Club 7

1,5 cl selbst hergestelltes Pistazien-Sirup*

1 cl Kahlúa

3 Dashes Orange Bitters

Zubereitung

Alle Zutaten in ein Rührglas auf Eis geben und gut kalt rühren. Anschließend in einen mit einem Eis-Chunk versehenen Tumbler einfach abseihen.





*

200gr der Terpentin-Pistazie-Marmelade mit 180ml Wasser zusammen aufkochen und anschließend mit 300gr Zucker versetzen. Köcheln lassen und in eine Flasche abseihen. Gut kaltstellen.

Glas

Tumbler