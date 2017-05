Was kann Sloe Gin? Kommt drauf an, wen man fragt. Wer trinkt ihn? Kommt drauf an, wo man fragt. Eine kleine Reise auf der Suche nach dem Geheimnis der Schlehe. Sloe Gin ist ein schwer zu greifendes Gespenst. Ein süßes und rubinrot glänzendes, wohlgemerkt, aber nichtsdestotrotz schwer zu packen.