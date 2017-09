Der Greek Forest von Vasilis Kyritsis aus dem The Clumsies ist sowohl atemberaubender Drink wie bewusstes Statement. Und er beweist einmal mehr, dass nach dem monetären Infight zwischen Griechenland und dem Rest Europas die Bar-Szene des Landes ungeachtet der wirtschaftlichen Lage aufblüht.

Jetzt kaufen für 0,15 EUR und später zahlen

The Greek Forest

Vasilis Kyritsis / The Clumsies Bar, Athen

Rezept

4,5 cl Metaxa 7 Stern

1,5 cl Mastikalikör

2 cl gesalzener Honig

2,5 cl frischer Zitronensaft

8 Basilikum-Blätter

3 Dashes Celery Bitters

Zubereitung

In einem Sicherheitsgefäss die Basilikumblätter mit flüssigem Stickstoff übergießen. Warten, bis der Stickstoff sich verflüchtigt hat und die Blätter zum Pulver zermahlen.



In einen Shaker mit Eiswürfeln geben, allen übrigen Zutaten hinzugeben und kräftig shaken. Einen großen Eiswürfel in den Tonbecher geben und den Drink doppelt darauf abseihen.

Glas

Forest Cup (Tonbecher)

Garnitur

Waldkräuter