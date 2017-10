Mo Kaba schwört in seinem Guts & Glory auf thematische Konzepte. Umso besser, wenn dabei Drinks wie der Yak Cocktail herauskommen. In diesem vereinen sich Aquavit, Heu-Bergmilch-Sirup, Portwein, Zitrone und Bitters. Diesen Aufstieg sollte man wagen.

Der Yak

Mo Kaba / Guts & Glory, Karlsruhe

Rezept

4,5 cl Linie Aquavit



2 cl Heu-Bergmilch-Sirup*



1 cl roter Portwein



2,5 cl frisch gepresste Zitrone



2 Dashes Own Decanter Bitters

Zubereitung

Alle Zutaten zusammen in einen Shaker geben und gut kaltshaken. Anschließend doppelt ins vorgekühlte Glas abseihen. Cheers!





*Heu-Bergmilch-Sirup:





Zunächst das Heu in kaltem Wasser zweck Reinigung für 24 Stunden ziehen lassen und anschließend kurz aufkochen, um mögliche, restliche Verunreinigung ausschließen zu können. Anschließend 1 Liter Milch mit 1 Liter Zucker und 30-35gr Heu bei 40° ca. 30 Minuten lang köcheln lassen. In eine Flasche abfüllen und kalt lagern.

Glas

Tumbler