Die Beginner Edition von Skin Gin, ein neuer Gin von By The Dutch. Und: Tony Conigliaro eröffnet eine zweite Bar Termini in London. Hier ist die neueste Inventur!

Heute legen wir mal zur Feier des Wonnemonats die Küchenschürze an und widmen uns dem Rhabarber-Gin-Sorbet, das die Kollegen von Imbibe! für die etwas wärmeren Tage vorschlagen. Kombiniert wird das ganze wird mit Rosen-Eiscreme, hier geht es zur Rezeptur.

By The Dutch: Neues aus den Niederlanden

Vergangene Woche stellten die Spirituosenhersteller von By The Dutch im Hamburger Le Lion die neueste Erweiterung des Portfolios vor. Den Arrack und auch den Genever von den Niederländern haben wir bereits in zwei der letzten MIXOLOGY-Verkostungsrunden probiert und uns von beidem überzeugen lassen. Nun gesellt sich ein Gin dazu, der die „niederländische Herkunft“ feiert, wie es aus dem Haus heißt. Im By The Dutch Dry Gin kommen acht Botanicals, darunter natürlich Wacholder, ansonsten Muskat, Kardamom, Lorbeer, Blutorange, Koriander und Zitronenschale, sowie ein „kleiner Zusatz von Malt Wine“ zum Einsatz. Letzterer Malt Wine (oder ndl. Moutwijn) ist ein kleiner Verweis auf den niederländischen Genever und damit auch die Herkunft des Gin. Prost!

Der zweite Streich

Oho, Aha – aus Eins Mach zwei: Tony Conigliaro hat letzte Woche bekannt gegeben, dass es bald eine zweite Bar Termini geben wird. Kommenden Montag, am 15. Mai 2017, wird die Bar Termini Centrale in der Duke Street, einer Querstraße der Oxford Street, ihre Pforten öffnen. Für das neue Projekt hat er sich als Geschäftspartner Marco Arrigo ins Boot geholt. Die neue Bar wird deutlich größer als das Original in SoHo sein und bereits um acht Uhr morgens geöffnet haben, um mit dem Frühstück beginnend auch kulinarisch durch den Tag bis hin zum Dinner zu begleiten.

Die Beginner Edition ist da

Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied – in diesem Fall steht das „Liebeslied“ allerdings für „selbst designte Ginflasche”. Ja, ganz recht, die Beginner haben sich eben mal Zeit genommen und das Design einer limitierten Ausgabe von Skin Gin übernommen: Bühne frei für die Beginner Edition! Die Gin-Marke hat ihren Sitz in der Nähe von Hamburg, nun tat man sich zusammen, um der Beginner Edition Sonderausgabe einen besonderen Look zu verleihen. Man entschied sich für rotes Leder, geziert von einem Anker (klar!) und einem Fuchs (auch klar!). Im Inneren befindet sich der klassische Skin Gin, zu haben ist die Beginner Edition unter anderem Online für rund 50 Euro. Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Gin trinken eben.

