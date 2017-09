Beefeater MIXLDN 7 in Österreich: die Bewerbungsfrist läuft!

Jetzt schnell bewerben: Der Bartenderwettbewerb Beefeater MIXLDN der ikonischen, britischen Gin-Marke geht in diesem Jahr in die siebte Runde. Österreichische Bartender können ihre Rezepte noch bis zum 30. September 2017 online einreichen!

Im diesem Jahr gibt es für die Bewerber eine neue Herausforderung: für die Rezeptur soll die jeweilige Stadt des Bewerbers als Inspiration dienen! Was macht Deine Stadt besonders? Was assoziierst Du mit der Stadt, in der Du lebst und arbeitest? Die Diversität und Vielfalt der Heimat der Bewerber sollen den Beefeater-Drink inspirieren und die Kreativität beflügeln.

Die Bewerbungsfrist für alle österreichischen Teilnehmer läuft noch bis zum 30. September 2017, die Finalisten dürfen dann beim Vorentscheid am 20. November 2017 in Wien ihr Können unter Beweis stellen. In der Jury für den österreichischen Vorentscheid werden neben dem Beefeater Master Distiller Desmond Payne auch Konstantin Karvounis, der österreichische MIXLDN Finalist 2016, und Roland Graf, MIXOLOGY-Autor, sitzen.

FINALE IN LONDON UND EIN GANZ BESONDERER PREIS

Das Rezept, das entweder Beefeater London Dry oder Beefeater 24 als Basis-Spirituose enthalten soll, kann ab jetzt hier online auf der Seite von Beefeater MIXLDN 7 eingereicht werden. Die österreichischen Bartender mit den besten Rezepturen werden zu dem nationalen Vorentscheid in Wien eingeladen – und wer sich dort durchsetzt, darf sich im Februar 2018 in London beim internationalen Finale beweisen. Wer noch immer nicht überzeugt ist, sollte sich unbedingt das Video als Motivations- und Inspirationsquelle anschauen.

Der internationale Gewinner der Beefeater MIXLDN Competition bekommt die einzigartige Gelegenheit, gemeinsam mit dem Beefeater Master Distiller Desmond Payne eine eigene Beefeater Limited Edition zu kreieren.

Jetzt also noch schnell bewerben, hier online die Rezeptur für den Beefeater-Drink einreichen und mit etwas Glück im November in Wien beim nationalen Finale dabei sein.

Werde auch Du Teil der Beefeater-Community. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Photo credit: Foto via Beefeater.