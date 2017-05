Nach dem Erfolg der vorjährigen Erstauflage wird das „Beluga Signature Bartender Program“ inklusive Creative Competition in diesem Jahr wiederholt. Auf der Suche nach dem Beluga Global Brand Ambassador 2018 ruft die russische Premiummarke Beluga zu sechs Länderbewerben in 17 Städten auf. Der Einsendeschluss für die Deutschland-Competition ist am 12. Mai 2017, das globale Finale findet am 8. September in St. Petersburg statt.

„Beluga Signature“ ist eine Bildungsplattform des russischen Premium-Vodkas, der gemäß der Maxime „Beluga – Created, not made“ in der Mariinsk-Destillerie nicht bloß hergestellt, sondern kreiert wird. Die Plattform richtet sich mit einem mehrstufigen Programm an internationale Bartender. Im Rahmen der „Beluga Signature Bartender Creative Competition“ sucht der sibirische Brand zum zweiten Mal nach einem globalen Beluga-Brand Ambassador für das kommende Jahr.

6 Länder, 17 Städte, unzählige Bartender – ein Vodka

Mixologen aus den Ländern Russland, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und den USA sind eingeladen, an dem Barmeisterprogramm Beluga Signature teilzunehmen, ihre Talente unter Beweis zu stellen und um den Konsular-Titel von Beluga zu mixen. Zuvor jedoch müssen sich die Kandidaten aus den 17 Städten (bzw. Regionen) Moskau, St. Petersburg, Sochi, Kasan, Jekaterinburg, Nowosibirsk, Wladiwostok, London, Edinburgh, Paris, Französische Riviera, Barcelona, Madrid, Los Angeles, New York, Berlin und München zu den Masterclasses im eigenen Land angemeldet haben, um Einblicke in die fabelhafte Welt des Beluga Vodkas zu gewinnen.

Gut vorbereitet und mit dem Wissen über die Besonderheit und Alleinstellungsmerkmale der Beluga-Qualitäten ausgestattet, können die Bewerber ihre Rezepte bis zum 12. Mai 2017 auf der Website der Plattform einreichen und die nächste Programmstufe erklimmen.

Je 15 Bewerber aus den einzelnen Städten werden schließlich ausgewählt und zur nächsten Etappe eingeladen: Im Rahmen der Creative Competiton kreieren die Auserwählten ihre zwei Cocktail-Rezepte mit Beluga Vodka und bilden diese fotografisch ab. Am 15. Mai findet die Creative Competition für die deutschen Bewerber in der Isar Bar des Sofitel in München, am 16. Mai im Golvet Restaurant in Berlin statt.

Mit dem Beluga Signature Bartender Program nach Nola!

Für die jeweils drei Bestplatzierten der Creative Competitions geht es weiter zu den Promotion Stages, um die Beluga Signature Drinks oder Shots aus der Creative Competition in sozialen Netzwerken und Foren mit Hashtags versehen zu promoten und zur eigenen Marke auszubauen. Die Promotion Stage für Berlin und München findet im Juni statt. Mitte Juli werden beim Deutschland-Finale in Berlin aus den sechs heimischen Teilnehmern zwei Gewinner hervorgehen, die am 8. September 2017 beim Finale in St. Petersburg gegen ihre Kollegen aus den anderen Ländern antreten und um die Chance, „Beluga Global Brand Ambassador 2018“ zu werden, kämpfen. Der Sieger dieses einzigartigen Programms gewinnt zudem eine Reise zu den Tales of the Cocktail in New Orleans, dem weltweit größten Branchenfestival überhaupt. Es gilt also: Keine Zeit mehr verlieren, St. Petersburg und „Nola“ warten auf Euch!

Photo credit: Foto via Beluga.