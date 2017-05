Louisiana calling! Brockman’s Gin lädt in diesem Jahr zum allerersten Mal in Deutschland zur Teilnahme bei der Brockman’s Gin Brocktail Competition 2017 und für den Gewinner geht es zu den Tales of the Cocktail nach New Orleans.

Bereits seit dem 29. April 2017 können sich interessierte und kreative Bartender bewerben, und zwar noch bis zum 1. Juni 2017 um 14 Uhr. Am 10. Juni 2017, ganz passend zum World Gin Day, wird nach einem öffentlichen Voting online auf der Seite von Brockman‘s Gin der Gewinner bekannt gegeben!

Lade Deinen Cocktail auf Instagram!

Der Teilnahmeprozess verläuft rein digital nach dem folgenden Prinzip: Erstmal heißt es eine Cocktailrezeptur zusammenzustellen, bei der der Gin aus England die Basis bildet, dann ein ansprechendes Foto von dem Drink machen. Ihr stellt das Foto inklusive der Zutaten, dem Namen des teilnehmenden Bartenders, dem Namen der Bar, in der der Bartender arbeitet, selbstverständlich der Name des Drinks und die Art der Zubereitung, außerdem wie er serviert werden soll, online. Ganz wichtig: Unbedingt @BrockmansGin in dem Beitrag taggen und den Hashtag #Brocktail verwenden.

Abstimmen und gewinnen

Am 5. Juni 2017 um 14 Uhr geht es dann ans Eingemachte: da werden alle teilnehmenden Einsendungen bei Facebook veröffentlicht und jeder kann für den Gewinnerdrink abstimmen. Der Cocktail, der bis zum 10. Juni 2017 die meisten Stimmen in Form von Likes abräumt, der gewinnt. Um das Rennen zu beobachten, einfach auf dem Brockman’s Gin Blog vorbeischauen oder auf der Facebook-Seite, da ist jederzeit einsehbar, wer aktuell auf dem ersten Platz ist.

Der Gewinner wird dann um 20 Uhr am 10. Juni 2017 bekannt geben und darf schonmal anfangen mit Koffer packen, denn für ihn oder sie geht es vom 18. bis 23. Juli 2017 zu den Tales of the Cocktail in das großartige New Orleans. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Photo credit: Foto via Brockman's Gin.