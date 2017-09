Die Fiestas Patrias Cocktail Competition des Pisco El Gobernador

Bartender, die den chilenischen Pisco El Gobernador perfekt in Szene setzen, können bis zum 24. September ihre Cocktail-Kreationen einreichen. Darüber hinaus erforderlich: Facebook- oder Instagram-Kenntnisse.

Jeden 18. September feiert Chile seinen Nationalfeiertag: Die „Fiestas Patrias“ zelebriert den Unabhängigkeitsprozess des Landes von der spanischen Krone. Am 18. September 1810 fand die erste nationale Versammlung der chilenischen Regierung statt, in der das Land die ersten Schritte ins heutige, moderne Chile machte.

Der Bürgermeister und sein Pisco

Eine besonders wichtige Rolle in diesem Prozess spielte Felipe Margutt Donaire: Als Freiheitskämpfer in der Schlacht von Maipú hatte er maßgeblichen Anteil an Chiles Unabhängigkeit. Zum Dank wurde er zum Bürgermeister der nordchilenischen Stadt Ovalle ernannt. Donaire war als selbstloser Mann bekannt, welcher stets das Wohl der Gemeinschaft über Ruhm und Geld stellte. Auch sorgte er durch persönliche Finanzierung dafür, dass die Weinregion im Valle de Limarí zu gedeihen begann. Genau deshalb wurde Pisco El Gobernador nach ihm benannt.

In Chile gibt es fünf Anbaugebiete, in denen fünf verschiedene Trauben für die Pisco-Produktion angebaut werden. Für Pisco El Gobernador werden nur zwei der drei aromatischen Muskatellertrauben verwendet. Die Ernte findet im besagten Valle de Limarí statt und wird ausschließlich per Hand vorgenommen. Wer Terroiranhänger ist, wird im Valle de Limarí glücklich. 300 Sonnentage hat das Tal und bietet ganzjährig ein trockenes Klima, in dem die Muskatellertrauben ideal reifen können.

El Gobernador: Ein Cocktail für die Legende

Als Basis für das Destillat von Pisco El Gobernador dienen die Muskatellertrauben „Moscatel Rosada“ und „Moscatel de Alejandria“, die auf kalkhaltigem Boden wachsen. Die Trauben verfügen über eine außerordentliche Frische, die als Zitrusduft in der Nase ankommt, sobald man an einem Pisco El Gobernador riecht. Destilliert wird nur einmal im Single Batch Verfahren in Alembic Kupferbrennblasen.

Um die Legende des Pisco El Gobernador und dem Mann, der ihn inspirierte, gebührend zu feiern, sucht El Gobernador zur Fiestas Patrias Deutschlands besten Pisco El Gobernador-Cocktail.

Wichtig ist, dass das unverkennbare Geschmacksprofil des einzigartigen Piscos in Szene gesetzt wird. Teilnehmer sollten zwischen dem 18. – 24. September 2017 ihre Cocktails neben einer Flasche Pisco El Gobernador auf Instagram oder Facebook posten. Der Text zum Drink ist jedem frei überlassen, jedoch muss er Drinknamen und Rezept sowie die Zusätze @piscoelgobernador und #fiestaspatriascocktail enthalten.

Was gibt es zu gewinnen?

Der oder die Gewinner(in) erwartet ein exklusiver Wellness-Trip mit einer Begleitperson entweder in das Roomers Hotel Frankfurt oder in das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, inklusive Anreise und Massage im Gesamtwert von über 500 Euro. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück. Der Gewinner wird auf dem Blog von Borco bekannt gegeben.

Photo credit: Fotos via El Gobernador/Borco.