Wer sind die zehn Besten? Der Wettbewerb von Jameson Irish Whiskey geht in die nächste Runde und ruft Bartender aus Deutschland getreu dem Motto „Jameson with a local twist“ zur Teilnahme beim Bartender’s Ball 2017 auf.

Es geht los und es heißt schnell sein: Noch bis zum 14. Mai 2017 können sich Bartender aus Deutschland mit einer Cocktailrezeptur die –logisch! – Jameson Whiskey als Basis hat (mindestens 3,5 cl und der Jameson Original, Cresten Ten, Black Barrel und Caskmates können verwendet werden), für die Teilnahme beim Jameson Bartender’s Ball bewerben.

Der Clou an der ganzen Sache: Bier als zusätzliche Komponente soll die lange Tradition von Whiskey und Bier in Bezug auf den Produktionsprozess hervorheben und die besondere Harmonie betonen. Mit einer speziellen Technik oder einer besonderen regionalen Zutat ergänzt, steigen die Chancen!

Wir sehen uns in Dublin!

Eine Jury, bestehend aus den Top 3 Bartendern des letztjährigen Wettbewerbs, sowie Martin zum Felde von Pernod Ricard Deutschland wählen dann die zehn besten Kandidaten aus, und die zücken am besten schon einmal den Reisepass, denn für sie geht es im Juni zum Barrelmen’s Homecoming nach Dublin.

Aber damit nicht genug – vorab messen sich die besten drei Teilnehmer beim Bartender’s Ball am 1. Juni 2017 im Kölner Bumann & Sohn und stellen ihr Können unter Beweis. Hier entscheiden die Gastgeberqualitäten, wer dann Deutschland beim internationalen Finale in Irland in der Jameson Mixmaster Challenge vertreten darf.

Beim Barrelmen’s Homecoming auf der grünen Insel, zu dem auf jeden Fall alle zehn Auserwählten reisen dürfen, geht es hoch her: Ganze drei Tage kommen 200 internationale Bartender zusammen, um gemeinsam mit den Teilnehmern vom 26. bis 29. Juni 2017 zu feiern und um sich in einem einzigartigen Programm weiterzubilden, zu netzwerken – und natürlich Spaß zu haben. Das Grand Final bildet die Jameson Mixmaster Challenge.

Hier können sich Bartender online hier mit einer kreativen Rezeptur via Email bewerben. JBB2017@pernod-ricard-deutschland.com

Photo credit: Foto via Jameson Irish Whiskey.