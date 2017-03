Der Lufthansa Cocktail ist ein Kultgetränk aus einer Zeit, in der Fliegen noch etwas besonderes war. Das Rezept ist geheim, aber das heißt nicht, dass man es nicht rekonstruieren kann. Ladies and Gentlemen, Ihr Pilot Max Bergfried begrüßt Sie an Bord unseres Fluges in die 1950er und 1960er Jahre.