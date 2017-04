Jetzt kaufen für 0,15 EUR und später zahlen

Petite Prune

Provocateur, Berlin

Rezept

8cl roter Wermut

1,5cl Sesam-Toffee*

1,5cl Pflaumen Cordial**

Zubereitung

Alle Zutaten in einen Shaker geben und auf Eis kräftig shaken. Danach in eine vorgekühlte Coupette doppelt abseihen. Mit in Zitronensaft und Salz eingelegten Pflaumen als Foodpairing servieren.



*

400gr Zucker sehr langsam durch etwas Zugabe von insgesamt 500ml Sahne karamellisieren lassen. 70ml geröstetes Sesamöl hinzugeben und alles etwa fünf Minuten einköcheln. Abkühlen lassen.



**

150cl Pflaumensaft zusammen mit 60cl Wasser, 300gr Zucker, 3 BL gemahlenem Zimt sowie 3gr Pfefferkörnern einkochen lassen. Anschließend eine halbe Stunde ziehen lassen, filtern, abkühlen. 3EL Ascorbinsäure einrühren und abfüllen.





***

Pflaumen mit Zitronensaft und Meersalz vermischen. Serviert werden die Pflaumen in 2-3 kleinen Stücken im Shot-Glas.

Glas

Coupette

Garnitur

Pflaumen***